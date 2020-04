Schockbilder gegen Deutschschweizer Touristen – Tessiner CVP-Präsident kritisiert den Bundesrat

Abgebildet ist eine Person auf der Intensivstation, darunter der Schriftzug: «Möchtest du so enden? Wir bleiben zu Hause». Diese Schockbilder hat Fiorenzo Dadò, Kantonsrat und Präsident der Tessiner CVP, am an einer Brücke eingangs des Maggiatals aufgehängt.

Dadò, wohnhaft in Cevio im Maggiatal, hat beobachtet, dass sich weiterhin Deutschschweizer Touristen zu ihren Ferien- und Zweitwohnungen ins Tessin begeben – trotz des Appells des Bundesrats, des Tessiner Regierungsrats und Tessiner Persönlichkeiten wie Schönheitskönigin Christa Rigozzi, den Südkanton zu meiden.