SBB-Fahrplan 2021 wird wegen Corona wohl  erst Anfang April vollständig umgesetzt sein

(agl) Ein Grossteil des Angebots könne termingerecht auf den Fahrplanwechsel am 13. Dezember umgesetzt werden, schreibt die SBB am Dienstag in einer Medienmitteilung. Vereinzelt könne es jedoch zu Verzögerungen kommen. Dort, wo es beispielsweise Baustellenstopps gab, soll der neue Fahrplan bis spätestens am 5. April umgesetzt werden. Die SBB arbeite daran, Verzögerungen möglichst klein zu halten und befinde sich mit den Kantonen im Gespräch.