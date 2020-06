Sandro Brotz über Skandal-«Arena»: «Ausgerechnet bei meinem journalistischen Herzensanliegen gescheitert»

Es freut mich im Grundsatz, wenn über die «Arena» diskutiert wird – aber bestimmt nicht in der Form, wie dies nun geschieht. Wir waren und sind immer mal wieder ein Thema bei den Medien und in der Öffentlichkeit. Das zeigt mir, dass die «Arena» nach wie vor ein hochrelevantes Sendegefäss ist.

Sandro Brotz: Weder noch. Wir haben mit dem brutalen Tod von George Floyd und den Black Live Matter-Kundgebungen – auch in der Schweiz – das zentrale Thema der Woche aufgenommen. Wir wollten ein Zeichen setzen, Rassismus – auch hierzulande – ernst zu nehmen. Das ist nicht in dieser Art und Weise gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Darum gibt es nun einen zweiten Anlauf. Wir haben die Kritik gehört, wir haben sie ernstgenommen und wir hören weiter zu.

Sandro Brotz, letzte Woche ging die «Arena» unter dem Titel «Jetzt reden wir Schwarzen» auf Sendung. Wer zuschaltete, sah in der Hauptrunde an den Stehpulten drei weisse und nur eine schwarze Person. War das dilettantisch oder eine bewusste Provokation?

Mit SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler und James Foley, Präsident der Schweizer Sektion der US-Republikaner, waren zwei Weisse in der Hauptrunde, welche die Existenz von strukturellem Rassismus in der Schweiz in Abrede stellten. Dass sie diese Haltung vertreten würden, war absehbar. Wenn Sie eine Sendung über Arbeitslosigkeit machen würden, würden Sie ja auch keine Gäste einladen, welche abstreiten, dass es Arbeitslose gibt. Weshalb kam die Redaktion zum Schluss, dass diese Gäste die Diskussion bereichern würden?

Es ist mir nicht um eine Bereicherung der Diskussion gegangen. Im Grundverständnis war, ist und bleibt die «Arena» eine Sendung, in der kontroverse Meinungen mit demokratisch legitimierten politischen Kräften debattiert werden. Wenn dabei auch die USA zum Thema wird und absehbar ist, dass auch Kritik an Donald Trump geäussert wird, ist es nicht mehr als journalistische Ausgewogenheit, wenn diese Seite auch zu Wort kommt. Von einigen Gästen, die wir einladen wollten, ist im Vorfeld zudem gefordert worden, dass die SVP nicht an dieser Debatte teilnimmt. Darauf konnte und wollte ich nicht eingehen. Ich gestehe aber ein, dass die vergangene Sendung insgesamt wohl thematisch überladen war – gerade, was den USA-Block anbelangt.