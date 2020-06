Sammeln von Unterschriften wegen Schutzmassnahmen kaum möglich: Die erste Initiative gibt auf

Mit der Volksinitiative wollte man die Einführung der elektronischen Stimmabgabe verhindern. Bis der Bundesrat im März wegen der Coronakrise das öffentliche Leben in den Tiefschlaf versetzte, konnte das Komitee nach eigenen Angaben die Hälfte der Unterschriften sammeln.

Fünf Monate hätten sie noch Zeit gehabt. Aber jetzt ziehen sie vorzeitig die Reissleine: Die Initiative für ein E-Voting-Moratorium stoppt die Unterschriftensammlung. Das überparteiliche Komitee, dem unter anderem SVP-Nationalrat Franz Grüter und Grünen-Präsident Balthasar Glättli angehören, sieht sich nicht mehr im Stande, bis am 23. November die nötigen 100'000 Unterschriften zusammenzubekommen.

Bis zu fünf Franken für eine gesammelte Unterschrift

Die Bundeskanzlei veröffentlichte für Unterschriftensammlungen ein Schutzkonzept. Dieses empfahl unter anderem, dass die Sammler den gebotenen Abstand zu Passanten einhalten sollten. Weiter sollten sie die Unterzeichnenden fragen, ob sie einen eigenen Stift zum Ausfüllen der Liste dabeihaben, und die bereitgestellten Stifte regelmässig reinigen. In der vorliegenden Form ist das Schutzkonzept zwar nicht mehr aktuell, wie die Bundeskanzlei auf Anfrage erklärt. Denn: Unterschriftensammlungen gelten als Veranstaltungen. Und bei Veranstaltungen bis 30 Personen braucht es seit dieser Woche kein Schutzkonzept mehr. Ungeachtet dessen müssten aber weiterhin «die Vorgaben zu Distanz und Hygiene eingehalten werden». In der Praxis ändert sich also wenig.

SVP-Nationalrat Grüter selbst ging in Luzern noch mit Unterschriftenbögen auf die Strasse. «Es war ein Murks», sagt er. Von selbst käme niemand auf die Sammler zu, die meisten wichen aktiv aus. Und wenn jemand dann doch zu einem Gespräch bewegt werden könne, dürfe man sich ja nicht zu nahe kommen. «Das macht es schwierig, ein Anliegen zu erklären.»

Was die Situation zusätzlich erschwert: Anlässe, bei denen viele Unterschriften zusammenkommen, finden nicht mehr statt. Darauf verweist auch Patrick Eugster, der das Komitee der Renten-Initiative des Jungfreisinns präsidiert. Zwar läuft das Sammeln auf der Strasse seiner Einschätzung nach besser als befürchtet. «Überraschend viele Leute lassen sich gerne auf ein Gespräch ein», sagt Eugster diesbezüglich. Doch besonders der Wegfall von Anlässen bereitet ihm Sorgen: