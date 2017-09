Bei den Drogen überlasse der Staat die ganze Kontrolle dem Schwarzmarkt: «Drogenkonsumenten sind den Dealern ausgeliefert. Sie müssen ihm glauben, welche Substanzen das Produkt enthält.» Das sei problematisch. Beim Kokain könnten beigemischte Substanzen so gefährlich sein wie das Kokain selbst. «Häufig werden Amphetamine, Koffein oder auch Medikamente aus der Tiermedizin zur Bekämpfung von Wurmerkrankungen oder andere toxische Substanzen beigemischt», sagt Stark.

Heute gibt es bereits Beratungsstellen, die im Graubereich agieren und für Konsumenten den Inhalt ihrer Drogen analysieren. Für Stark geht es dabei nicht um eine Verharmlosung. «Wenn wir sagen können, was in den Substanzen steckt, welche Wirkungen oder Nebenwirkungen zu erwarten sind, werden die Konsumenten sensibilisiert und können Risiken, die sie eingehen, einschätzen», sagt Stark. Drogen würden ohnehin konsumiert werden. Das Verbot verhindere den Schutz der Konsumenten.

Der freisinnige Bundesratskandidat Ignazio Cassis sieht das ähnlich. «Ein regulierter Markt ist der beste Weg, um Drogenmissbrauch zu bekämpfen», sagt der Präventivmediziner. Nur so kenne und erreiche der Staat die Drogenkonsumenten und könne entsprechende Feinregulierungen machen. Cassis spricht sich deshalb explizit auch für die Kokain-Legalisierung aus.

Cannabis als Anfang?

Damit dürfte er unter Politikern – abgesehen von den Jungsozialisten – eher die Ausnahme sein. CVP-Nationalrätin Ruth Humbel sagt: «Mit der Legalisierung werden Betäubungsmittel verharmlost.» Die Gesundheitspolitikerin befürchtet, dass damit der Jugendschutz ausgehöhlt würde. SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler glaubt gar, dass Jugendliche noch stärker in den Fokus von Dealern geraten würden: «Gibt man Substanzen ab 16 oder 18 Jahren frei, werden die Dealer einfach probieren, den Stoff jüngeren Personen zu verkaufen – oder billiger», sagt die Präsidentin vom Verband Drogenabstinenz Schweiz. Als Polizistin wisse sie: «Den Schwarzmarkt zu eliminieren, ist illusorisch. Es ist zu viel Geld im Spiel.» Selbst Maya Graf (G/BL), die für die Legalisierung von Cannabis kämpft, will derzeit nicht über Kokain reden. «Wir müssen zuerst Erfahrungen mit Cannabis sammeln, um dann zu entscheiden, wie wir mit anderen Drogen umgehen», sagt Graf. Sie will einen Rückfall in eine ideologische Debatte verhindern. Für Cassis wäre die Hanf-Legalisierung psychologisch gesehen ein wichtiger Anfang: «Cannabis ist weniger gefährlich, hat aber pharmakologisch die gleiche Wirkung wie Kokain.»