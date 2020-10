Russlands Staatsfeind hält sich nahe der Schweizer Grenze auf: Nawalny erholt sich im Südschwarzwald

Ein Bewohner von Ibach sagt, dass bereits in der Nacht auf Montag ein ungewohnt hohes Polizeiaufgebot in der 350-Seelen-Gemeinde gewesen sei - dieses ist auch auf Fotos zu erkennen. Im Verlauf des Tages klang das Polizeiaufgebot nicht ab. Zudem wurde ein Funkmasten aufgestellt.

Im Ort hat sich dann herumgesprochen, dass das Polizeiaufgebot so hoch sei, weil ein politisch verfolgter ausländischer Staatsbürger in einer Ferienwohnung im Ort untergebracht werden soll. Am Dienstagnachmittag soll dieser angekommen sein. Mehrere Bewohner Ibachs wollen ihn als Alexej Nawalny erkannt haben, als er mit Bodyguards durch den Ort gelaufen sei, wie sie zu CH Media sagen.