Rote Köpfe bei den Verfechtern des Verhüllungsverbots: Wegen der Maskenpflicht funktionieren ihre Argumente weniger gut

Ausgerechnet jetzt. Landauf, landab verhüllen die Leute ihr Gesicht. Sie tragen Schutzmasken, um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Seit Monaten gilt dafür schweizweit in vielen Situationen eine Pflicht. Und ausgerechnet jetzt also werden die Schweizerinnen und Schweizer über ein nationales Verhüllungsverbot abstimmen. Am 7. März kommt die entsprechende Initiative des SVP-nahen Egerkinger Komitees an die Urne. Eines seiner zentralen Argumente lautet, dass «freie Menschen einander ins Gesicht blicken, wenn sie miteinander sprechen».

Dabei stünden bei den derzeitigen Massnahmen und bei der Vorlage – im Volksmund auch Burkainitiative genannt – ganz andere Motive im Vordergrund.

Aufklärung via soziale Medien

Die Initianten fordern ihre Anhänger auf, Facebook-Posts zu teilen und darin aufzuklären, warum überhaupt kein Konflikt zwischen Corona-Maskenpflicht und dem Verhüllungsverbot bestehe. Darin wird erklärt, warum es auch nach einem Ja zur Initiative problemlos möglich sein werde, Masken aus gesundheitlichen Gründen zu tragen. Und dass die staatlich verordnete Tragpflicht zeitlich beschränkt sei.

In seiner «Abstimmungszeitung» schliesslich thematisiert das Egerkinger Komitee die Kontroverse ausführlich. So ist eine mit Maske und Gesichtsvisier ausgestattete Pflegefachfrau («Soll die Volksgesundheit schützen») neben einer Frau in Burka («Entwürdigt die Frau») zu sehen. Im Gegensatz zur «radikalislamistisch begründeten Verhüllung», so die Initianten, entfalte die Schutzmaske keinen Nutzen für die Gesellschaft. Das Gleiche gelte für Chaoten und Vandalen, die ihr Gesicht verdeckten.

Tatsächlich ist die Sache rechtlich eindeutig: Das Tragen von Masken aus gesundheitlichen Gründen wird auch weiterhin möglich sein. Die Initianten haben da schon vor Jahren vorgesorgt. So darf der Gesetzgeber explizit Ausnahmen vorsehen wegen «der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums».

Es findet ein Umdenken statt

Die grundsätzliche Frage aber bleibt, und sie ist hochpolitisch: Kann man Gesichtsverschleierungen verbieten und gleichzeitig Schutzmasken durchsetzen? «Manch ein Stimmberechtigter dürfte widerstreitende Gefühle hegen, wenn er den Stimmzettel ausfüllt», bemerkte selbst die «Weltwoche» soeben.

Die aktuelle Lage könnte sich auf die Debatte auswirken. So scheinen etwa Anfeindungen gegenüber Nikabträgerinnen im öffentlichen Raum zurückgegangen zu sein, seit Schutzmasken zum alltäglichen Anblick geworden sind. Darauf zumindest verweist der Luzerner Religionsforscher Andreas Tunger-Zanetti, gestützt auf Erfahrungsberichte, in einer neuen Studie. Darin wird eine Nikabträgerin zitiert: «Vielleicht hat in den Köpfen der Leute ein Umdenken stattgefunden im Moment.»