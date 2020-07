(agl) Man habe mit der Liste der Risikoländer schnell reagieren müssen und sei deshalb auch noch nicht perfekt für die Kontrollen und Informationen zur Quarantäne bereit gewesen, sagte Stefan Kuster, Leiter übertragbare Krankheiten beim BAG an einer Medienkonferenz vom Donnerstag in Bern. «Wir sind jetzt am nachschärfen», so Kuster. Es werde Stichprobenkontrollen sowie vermehrt Informationen durch Fluggesellschaften und an den Grenzen geben.

Möglich seien auch stichprobenartige Kontrollen der Passagierlisten von Flugzeugen, so Kuster. Fluggesellschaften seien schon seit längerer Zeit dazu aufgefordert, diese zu erstellen. Bei den Kantonen, die das Contact-Tracing durchführen, kommen diese Listen jedoch nicht an. Gerade für die Kantone wären sie jedoch besonders hilfreich. «Die Kantone müssten nicht warten, bis diese Menschen krank werden», so die Berner Kantonsärztin Linda Nartey. Stefan Kuster wiederum versprach abzuklären, was in dieser Sache möglich sei. «Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden».