Calgary, Stockholm, Sapporo und Sion seien zu diesem Zeitpunkt Kandidaten für 2026, sagt Dubi. «Zudem gibt es mehrere amerikanische Städte, welche die Winterspiele 2026 gerne hätten.» Im Umfeld der IOC-Sitzung in Lima sei auch klar geworden, dass es in Italien Interesse gebe für die Winterspiele 2026. «Wir werden uns dies in den nächsten Wochen genauer ansehen», sagt Dubi. Almaty (Kasachstan) habe das IOK bisher nicht von sich aus kontaktiert. Das IOK werde den Kontakt noch suchen. «Der Prozess ist viel offener als in der Vergangenheit», sagt Dubi. «Wir verlangen von den interessierten Städten, dass sie uns bis Ende März 2018 einen Brief schicken, in dem sie bestätigen, dass sie Kandidaten sind, wenn sie vom IOC ausgewählt werden.» Über den Ausrichter entschieden wird 2019. (ATT)