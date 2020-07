Rechtliches Gehör verletzt – aber Bundesrichter schalten auf stur

Da lief etwas schief. Die Verwaltungskommission des Bundesgerichts mit Präsident Ueli Meyer, Vizepräsidentin Martha Niquille und Richter Yves Donzallaz hatten den «Sittenzerfall» am Bundesstrafgericht in Bellinzona untersucht. Resultat war ein Aufsichtsbericht. Der Bericht führte dazu, dass das Bundesgericht jetzt selbst in den Nesseln sitzt: Denn die Geschäftsprüfungskommission (GPK) von National- und Ständerat übte im Juni heftige Kritik am Aufsichtsbericht.

So hielt die Oberaufsicht GPK fest: Im Aufsichtsbericht würden «insbesondere mehrere italienischsprachige Gerichtspersonen namentlich» genannt und «sprachlich auf eine Art und Weise qualifiziert, die dem Bundesgericht schlecht ansteht».

Das Bundesgericht habe diese Vorwürfe zudem erhoben, «ohne vorher dem Bundesstrafgericht und den im Bericht namentlich erwähnten Direktbetroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben». Das Gericht habe das rechtliche Gehör der Betroffenen verletzt.

Bericht ist immer noch unverändert im Netz

Nur: Einen Monat nach der Kritik der Oberaufseher ist der kritisierte Aufsichtsbericht des Bundesgerichts weiterhin unverändert auf der Website des Bundesgerichts abrufbar. Für die Betroffenen kann das gravierende Folgen haben.

Das Bundesgericht sieht offenbar kein Problem. «Es sind keine Anpassungen am Aufsichtsbericht vorgesehen», sagt der Gerichtssprecher.

Für Experte Markus Mohler, ehemaliger Basler Staatsanwalt und Polizeikommandant, ist «die rechthaberische Haltung» der Richter unverständlich. «Meines Erachtens müsste das Bundesgericht den Teil mit den Namen aus dem Bericht entfernen.» Nach der Feststellung der GPK dürfte dies «eine fortgesetzte Amtsgeheimnisverletzung» darstellen.