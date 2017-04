Wieder andere verlangen, dass sich das Parlament zuerst mit Rasa beschäftigt. Sie hoffen, dass doch noch ein Gegenvorschlag zustande kommt, der die Bilateralen stärkt. Als Beispiel dient ihnen die Altersreform von Innenminister Alain Berset: Diese habe das Parlament ebenfalls nachträglich massgeblich abgeändert. Schliesslich meinen einige, man müsse zuerst den präzisen Wortlaut der Auns-Initiative zur Kündigung der Freizügigkeit abwarten, um sicherzugehen, dass die europapolitische Grundsatzfrage «Bilaterale Ja oder Nein» dieses Mal richtiggestellt werde.

Gründe für den Sinneswandel

Sicher aber ist: Die beiden Varianten des Bundesrates, die Justizministerin Sommaruga vor gut zwei Monaten präsentiert hat, taxieren die Initianten als ungenügend. Die erste will in der Verfassung verankern, dass völkerrechtliche Verträge zu berücksichtigen sind. Die zweite will lediglich die Dreijahresfrist für die Beschränkung der Zuwanderung aus der Verfassung streichen.

Zwei Entwicklungen haben zum Stimmungswandel zuungunsten von Rasa beigetragen: Das Referendum gegen das MEI-Umsetzungsgesetz ist auf schwächeres Echo gestossen als erwartet. Eine Umfrage des Forschungsinstituts GfS Bern zeigt, dass sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung hinter die Umsetzung stellt. Wogegen Rasa bei Volk und Ständen nicht mehrheitsfähig sein dürfte. Zudem haben die SVP und die Auns angekündigt, eine Initiative zur Kündigung der Freizügigkeit zu lancieren – dieses Begehren würde die Europafrage dann definitiv klären.