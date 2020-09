Quarantäne für Betreuungspersonal und Kinder: Stadt Biel muss Tagesschule schliessen

(wap) Bei der Quarantäne handle es sich um eine Präventivmassnahme, teilte die Stadt Biel am Mittwoch in einem Communiqué mit. Für die Kinder bestehe keine Gefahr. Die Wiedereröffnung der Tagesschulen sei von Schutzkonzepten begleitet gewesen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die betroffene Tagesschule Poste soll am 15. September den Betrieb wieder aufnehmen.