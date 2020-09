Priester schickt Sekretärin in Nidwalden Penisfoto – «es war ein Missgeschick»

Ein Pfarradministrator hat per sofort seine Demission eingereicht. Das gibt im Dekanat Nidwalden zu reden. Recherchen von kath.ch zeigen: Der Priester, der in Obbürgen tätig war, hat einer Pfarramtssekretärin ein Nacktfoto eines erigierten Penis auf Whatsapp geschickt. Ereignet haben soll sich das am 31. August. Am darauffolgenden Tag wurde der Kirchenratspräsident informiert.

«Wir bedauern seinen Weggang, erst recht unter diesen Umständen»

«Es ist dumm gelaufen. Das ist nicht nur für den Fehlbaren unangenehm, sondern für alle Beteiligten», sagt Dekan Melchior Betschart auf Anfrage. Er ist Vorsteher des Dekanates Nidwalden, welches elf Pfarreien und vier Kaplaneien des Kantons umfasst. «Wir bedauern seinen Weggang, erst recht unter diesen Umständen», sagt Melchior Betschart. Die Frage, ob er ihm die Version des Pfarrers mit dem zugeschickten und versehentlich weitergeleiteten Foto glauben wolle, lässt Melchior Betschart offen.

Zusammen mit dem Kirchenrat müsse sich das Dekanat nun auf die schwierige Suche nach einem Nachfolger machen. Bis wieder ein Priester gefunden sei, würde wohl eine Aushilfe einspringen. Als Pfarradministrator amtet er zwischenzeitlich selber.

Seit 2014 in Obbürgen als Pfarrer tätig

Der Priester mit Jahrgang 1970 war seit 2014 Pfarrer in der Pfarrei Obbürgen (Obbürgen war also seine Pfarrei) und als Pfarradministrator auch in der Pfarrei Stansstad und der Kaplanei Kehrsiten tätig. Dies, weil diese keinen eigenen Priester haben. Davor war er zwei Jahre lang Vikar in der Pfarrei St. Peter und Paul in Stans.

Der Priester war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Das Generalvikariat der Urkantone verwies für Auskünfte auf das Bistum Chur. Dieses wollte wegen des laufenden Verfahrens keine Stellung zum Fall nehmen, auch der Kirchenratspräsident Edi Scodeller nicht. Auf die Frage nach der Lohnfortzahlung des freigestellten Priesters meint er, man halte sich an die gesetzlichen Vorgaben. Weder der Präsident noch der Vizepräsident der Kirchgemeinde Obbürgen waren am Freitag erreichbar. Für den betroffenen Priester gilt die Unschuldsvermutung.