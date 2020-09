Predigen für die Konzernverantwortungsinitiative: Die kirchliche Politpropaganda provoziert Unmut

Die Predigten sind vorformuliert, passende Bibelverse inklusive, die Gottesdienste gestaltet, und danach sollen Freiwillige Flyer verteilen, um für die Konzernverantwortungsinitiative zu werben: Das ökumenische Komitee «Kirche für Konzernverantwortung» ruft die Kirchgemeinden dazu auf, zwischen dem 18. Oktober und 15. November in Gottesdiensten für ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative an der Abstimmung von Ende November zu werben. Im Komitee sitzt viel bekanntes schweizerisches Kirchenpersonal, unter anderem der St.Galler Bischof Markus Büchel. Mehr als 500 Kirchgemeinden und Pfarreien in der Schweiz unterstützen die von Menschenrechtsorganisationen und Hilfswerken getragene Initiative. Sie verlangt, dass Schweizer Konzerne für das Verhalten ihrer Tochterfirmen und auch ihrer Lieferanten haften, wenn im Ausland Menschenrechte verletzt oder Umweltstandards missachtet werden. Das Parlament hat einen Gegenvorschlag entworfen. Er verpflichtet hiesige Firmen zu Sorgfaltsprüfungen in den Bereichen Kinderarbeit und Konfliktmineralien.

Politik mit Jesus-Stempel

Dass Pfarrer und Pfarrerinnen mit dem Jesus-Stempel von der Kanzel verkünden, welche politische Haltung er richtig oder falsch ist, kommt jedoch nicht überall gut an. Für Unmut sorgt der Aktivismus zu tagespolitischen Fragen etwa in weiten Kreisen der CVP, die das Wort «christlich» (noch) in ihrem Namen trägt.