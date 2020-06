Prävention gegen Badeunfälle: Daniel Koch wird Botschafter der Rettungsschwimmer

Nach der Pension in die Anonymität abtauchen? Das ist nichts für Daniel Koch. Der ehemalige Corona-Delegierten ist gefragter Interviewpartner, Referent und mahnt die Bevölkerung via Instagram, die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin zu befolgen. Koch setzt sich nicht nur gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein, sondern kämpft auch gegen Ertrinkungsunfälle. Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) konnte «Mister Corona» als Botschafter für ihr Präventionsprojekt «Corona-Sommer 2020 – gemeinsam Ertrinken verhindern» gewinnen, wie die SLRG mitteilt. Koch übernimmt das Mandat ehrenamtlich und verzichtet auf eine finanzielle Entschädigung. Der Corona-Sommer bereitet den Rettungsschwimmern grosse Sorgen, weil voraussichtlich mehr Menschen als üblich die Ferien in der Schweiz verbringen. Da die Schwimmbäder die Besucherzahlen begrenzen, dürften die Menschen sich vermehrt in offenen Gewässern vergnügen. Dort hat es keine Badeaufsichten. «Je mehr Menschen sich an, in und auf offenen Gewässern aufhalten, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit von Ertrinkungsunfällen», schreibt die SLRG. Der Kultsatz und das Aare-Video Dass die Lebensretter Koch als Aushängeschild für ihre Präventionskampagne erkoren haben, kommt nicht von ungefähr. Anfang Juni, am ersten Tag nach seinem Karriereende beim Bund, sorgte er mit einem mehr bis jetzt mehr als 150'000 Mal angeklicktem Instagram-Video für Furore. Er trat gleich selber den Beweis für seinen Kultsatz «Die Aare wird bebadbar sein» an und sprang samt Anzug und Krawatte ins kühle Nass.

Selbstverständlich war der Beitrag garniert mit dem Warnhinweis, nicht mit Kleidern in einen Fluss zu springen. Sorgen um «Mister Corona» musste sich niemand machen: Er trug einen Neopren-Anzug. Koch freute sich über die Anfrage der SLRG.

Als begeisterter Aareschwimmer weiss ich, welche Freude der Aufenthalt an offenen Gewässern bieten kann

, wird er in der Medienmitteilung zitiert. Er wisse aber auch, dass man aufpassen soll. Mit dem richtigen Verhalten und einer guten Vorbereitung könne das Risiko von Ertrinkungsunfällen massgeblich reduziert werden. «Genau wie bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus», ergänzt Koch. Seinen ersten Einsatz als SLRG-Botschafter wird Koch am Freitag haben. Zusammen mit den Rettungsschwimmern wird er sich in einem Schreiben an die Schweizer Bevölkerung wenden im Rahmen des SLRG-Präventionsprojekts. SLRG-Zentralpräsident Rudolf Schwabe freut sich, «dass Daniel Koch nebst den Schutzmassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit auch die Präventionsbemühungen der SLRG für einen tollen Sommer mit sicherem Wasserspass propagiert». Die Karriere von Daniel Koch in Bildern:

