100 Millionen pro Jahr

Callcenter und Vermittler: Die Zeche zahlen in jedem Fall die Prämienzahler. Entweder über die Prämien in der Grundversicherung oder jene in der Zusatzversicherung. 100 Millionen Franken, so Schätzungen, werfen Kassen für Provisionen auf. Der Prämienzahler als Goldesel.

Das Problem ist seit Jahren bekannt. Die Kassen haben gesetzliche Eingriffe bisher verhindert. Lieber wollten sie das Problem selbst lösen. Genützt hat’s wenig, die Callcenter und die Vermittler auf Hausbesuch sind nicht weniger aufsässig als früher. Grund laut Insidern: Wenn eine Kasse sich auf dieser Art neue gute Kunden zulegt, zieht die andere nach. Nur wenige Kassen geben an, vollständig auf die Dienste von externen Vermittlern zu verzichten: EGK, KPT und die Bauernkasse Agrisano.

Breite Allianz gegen Provisionen

Parlamentarier in Bern haben jetzt genug von den Absichtserklärungen der Kassen. Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP, LU) und Ständerätin Pascale Bruderer (SP, AG) reichten soeben je eine gleichlautende Motion ein. Ziel: die «unverhältnismässigen Ausgaben für Vermittlerprovisionen in der Grundversicherung» unterbinden. Die Vorstösse sind breit abgestützt, sie wurden von Mitgliedern sämtlicher Parteien mitunterzeichnet. Unter ihnen KPT-Vize Ueli Giezendanner (SVP, AG) und Bauernpräsident Markus Ritter (CVP, SG), der der Agrisano nahesteht. Also zwei Kassen, die angeben, keine externen Vermittler zu zahlen.

Prisca Birrer-Heimo, auch Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz, sagt: «Der Vorstoss ist mit der Kann-Formulierung bewusst moderat gehalten. Der Bundesrat «kann» die Entschädigung der Vermittlertätigkeit regeln. Es geht uns darum, dass die Motion im Parlament mehrheitsfähig ist und dass das Problem der Vermittlerprovisionen endlich wirksam angegangen wird.» Sie sieht in den hohen Provisionen auch Anreize für Vermittler, den Kunden um jeden Preis Policen anzudrehen.

Das Ziel müsse sein: «Vermittlerprovisionen dürfen in der Grundversicherung höchstens 50 Franken betragen. Krankenkassen, die sich danach nicht an die Vorschriften halten, müssen gebüsst werden.» Wird die Motion überwiesen, ist es am Bundesrat, die Details auszuarbeiten, inklusive Strafkatalog für fehlbare Kassen.

Welche horrenden Provisionen nach wie vor gezahlt werden, zeigt ein Bericht des «Kassensturzes» vom September. Danach zahlt die Visana (Präsident: BDP-Nationalrat Lorenz Hess) dem Vermittler bis zu 250 Franken pro angeworbenen Grundversicherten, sofern dieser die Franchise von 2500 Franken wählt. Was umgekehrt heisst, dass Leute mit 2500er-Franchise ein gutes Geschäft sind für die Kassen. Ist eine Zusatzversicherung dabei, zahlt Visana sogar bis zu 1500 Franken.

In der Branche ist es ein offenes Geheimnis, dass andere Kassen ähnlich hohe Provisionen zahlen. Sie suchen zahlungswillige, möglichst gesunde Kundschaft, der sie Zusatzversicherungen verkaufen können.

Kassen wehren sich auch diesmal

Dennoch werden viele Kassen die Motionen von Birrer-Heimo und Bruderer bekämpfen: Weil sie keine bundesrätlichen Eingriffe zur Provisionshöhe wollen. Stattdessen setzen die Kassen auf Rezepte wie die hängige Motion von Ruth Humbel (CVP, AG), die die Kaltakquise verbieten will. Die Motion wurde von allen wichtigen Kassenvertretern unterschrieben. Santésuisse-Sprecher Paul Rhyn erklärt, die Aufsicht könne schon heute bei überrissenen Vermittlerausgaben einschreiten. «Mit der Unterbindung der Kaltakquise würde vielen wilden beziehungsweise unseriösen Vermittlern das Wasser abgegraben.»