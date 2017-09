Rinder zum Teil verkauft

22 Stück Rindvieh wurden bereits zu Tal gebracht oder verkauft. Derzeit klären die Behörden ab, ob nochmals Tiere an einer Auktion versteigert werden. "Über den Entscheid informieren wir, sobald er gefällt ist", so Hofstetter. Mitte August waren in Schönbühl bei Bern bereits 80 Pferde versteigert worden.

Der Fall des mutmasslichen Tierquälers aus Hefenhofen beschäftigt seit Anfang August die Öffentlichkeit und brachte die Thurgauer Behörden in die Kritik. Auf dem Hof des Tierhalters waren mehrere Pferde verendet. Weitere Tiere waren abgemagert und in schlechtem Zustand. Tierschützer zeigten sich schockiert.

Tierhalter zurück auf dem Hof

Der Tierhalter wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, die Pferde wurden beschlagnahmt. Der Tierhalter kam in fürsorgerische Unterbringung. Auf die Frage, wie lange diese Zwangsmassnahme noch dauere, erklärte Hofstetter am Montag, der Mann sei "unseres Wissens wieder auf dem Hof".

Zum Fall Hefenhofen wurden mehrere Vorstösse im Thurgauer Grossen Rat eingereicht. Die Regierung setzte eine unabhängige Kommission unter der Leitung des Zuger alt Regierungsrats Hanspeter Uster ein, die den Fall untersucht. Bis Ende Jahr soll ein Bericht vorliegen.