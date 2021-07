Polizei sucht Vermisste Gesucht in Grenchen: Wer hat die 59-jährige Brigitte S. gesehen? In Grenchen wird seit Samstagnachmittag eine 59-jährige Frau vermisst. Brigitte S. verliess ihre Wohnung mit einem E-Bike in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Hinweise.

Die vermisste Brigitte S. aus Grenchen. Kapo Solothurn

Am Samstag gegen Mittag verliess Brigitte S. ihre Wohnung in Grenchen. Es ist unklar, in welche Richtung sie mit dem E-Bike davon fuhr. Seither wird die 59-Jährige vermisst. Die bisherige Suche und Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn verliefen erfolglos.

Darum zählt die Kapo nun auf die Mitwirkung der Bevölkerung: Die Vermisste ist rund 160 cm gross und hat eine sportlich-schlanke Figur. Sie hat schulterlange, dunkle Haare mit blonden Strähnen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine Jeansjacke und Jeanshosen. Sie ist mit einem schwarzen E-Bike der Marke DIAVELO unterwegs.

Polizei sucht Hinweise

Das E-Bike der Vermissten. Kapo Solothurn

Personen, die Angaben über den Verbleib von Brigitte S. machen können oder das E-Bike gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen: Telefon 032 627 71 11 oder 112 / 117.