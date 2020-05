Polizei geht in Bern konsequent gegen Demos vor

(sda) Wer der Aufforderung der Polizei nicht nachkam, die Örtlichkeiten zu verlassen, wurde angezeigt. Wie der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause am Nachmittag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab, müssen etwa hundert Personen mit einer Anzeige rechnen.

In der Umgebung des Bundesplatzes hielten sich Anfang Nachmittag schätzungsweise 200 bis 300 Gegner der Corona-Schutzmassnahmen auf. Den Platz hatte die Polizei kurz nach Ende des samstäglichen Wochenmarkts mit Gittern abgesperrt und kontrollierte ihn in der Folge mit einem grösseren Aufgebot. Der Platz war also nicht zugänglich.