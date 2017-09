Das gelte auch für Isabelle Moret, die man in den ersten Jahren nach dem Zuzug kaum «gespürt» habe. Die Wirtin der «Auberge de la Croix d’Or», einem überregional bekannten Gastrotempel, sagt gar, dass sie die Nationalrätin noch nie in der Gaststube angetroffen habe – im Gegensatz zu ihren Eltern. Moret entgegnet, dass sie die kurze Zeit, die in Yens aufgrund ihrer verschiedenen Funktionen jeweils bleibe, lieber mit den Kindern nutze und zu Hause esse. «Ich bin schon in Bern die ganze Zeit im Restaurant», sagt sie.

Der Eindruck, dass die FDP-Magistratin im Dorf kaum geschätzt wird, täuscht allerdings. Niemand will ein schlechtes Wort über sie verlieren. Das hat auch damit zu tun, dass sie in jüngster Zeit deutlich aktiver am Geschehen teilnimmt. Seit Sommer 2016 ist sie Mitglied des Einwohnerrats und nimmt regelmässig an den Sitzungen teil.

Einen Spitzenplatz gab es nicht

Langweilt es sie nicht, wenn sie statt über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative über den Standort eines Entsorgungshofs debattieren muss? «Überhaupt nicht. Ich versuche, in jeder Funktion so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen – das sind manchmal ganz alltägliche Dinge», sagt Moret. Es liege ihr dabei fern, die Expertise aus Bundesbern dem Dorf aufdrücken zu wollen.

Gemäss Urteil ihrer lokalen Ratskollegen tritt sie in der Tat unprätentiös auf. «Sie hört zuerst einmal zu. Nur wenn sie sich ihrer Sache sicher ist, meldet sie sich zu Wort», sagt Gemeindepräsident Jean-Luc André. Auch bei den traditionellen Apéros sei sie präsent und habe die Ratssitzungen entgegen den anfänglichen Befürchtungen nie verpasst. Einen «Promi-Bonus» nehme sie nicht in Anspruch – was aufgrund des Wahlergebnisses auch unbegründet wäre. Moret wurde zwar problemlos in den Einwohnerrat gewählt, die vordersten Plätze belegten jedoch andere.

Chasselas hat es genug

Unter der Bundeshauskuppel hat sich in den vergangenen Wochen die Meinung gefestigt, dass Moret in der Ausmarchung gegen den Tessiner Ignazio Cassis und den Genfer Pierre Maudet höchstens Aussenseiterchancen hat. Die 46-Jährige selbst erachtet das Rennen aber naturgemäss als offen und auch die Behörden von Yens sind voller Tatendrang. Am Wahltag wollen sie im Gemeindehaus eine Grossleinwand aufstellen und für ein rauschendes Fest sei man auch gerüstet – schliesslich habe man in Yens die zweitgrösste Weinproduktion des Distrikts. «Seit 500 Jahren wird hier Chasselas angebaut», sagt Weinbauer André stolz.

Nur in der edlen Dorfbeiz treibt die Begeisterung keine Blüten. Die Gäste an der Bar geben dem Tessiner Kontrahenten die besseren Karten und die Symbolik des Mittagsmenüs versprüht auch nicht gerade Optimismus. Es gibt Hase und Polenta – ein typischer Tessiner Teller.