Pflegende wollten demonstrieren und trafen auf unbewilligte Kundgebung von Coronaskeptiker

(dpo) Die Kundgebung auf dem Bundesplatz in Bern sollte am Samstag den Abschluss einer Aktionswoche von Gewerkschaften und Pflegepersonal markieren. Doch der Platz befand sich schon in der Hand von anderen Protestierenden.

Wie ein Video der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigt, handelte es sich dabei um Coronaskeptiker, die gegen die Coronamassnahmen der Behörden protestierten.