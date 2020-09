Personenfreizügigkeit: SVP scheitert mit ihrer Begrenzungsinitiative am Volk

(sat) Die Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) muss nicht neu verhandelt werden. Das Schweizer Stimmvolk lehnt die Begrenzungsinitiative klar ab. Das sagen erste Trendrechnungen vom Forschungsinstitut GFS Bern voraus über welche die Radio- und Fernsehsender der SRG am Abstimmungssonntag um 12 Uhr berichten.

«Ich bin immer noch zuversichtlich, einen möglichst hohen Ja-Anteil zu erhalten», sagte Kampagnenleiterin und SVP-Nationalrätin Esther Friedli am Mittag in einer ersten Reaktion auf Radio SRF. Die Kampagne der Befürworter sei «gut und intensiv» gewesen. Allerdings sei der Abstimmungskampf aufgrund der Verschiebung und der Coronapandemie erschwert gewesen.

«Das Volk wird wieder auf der Seite der SVP stehen»

Das Zuwanderungsthema bleibe allerdings virulent, so Esther Friedli. «Ich bin überzeugt, dass das Schweizervolk in ganz wichtigen Fragen wie etwa dem Institutionellen Abkommen mit der EU wieder auf der Seite der SVP stehen wird», sagte die SVP-Nationalrätin in einer ersten Reaktion.

Die Begrenzungsinitiative galt als eine der wichtigsten europapolitischen Abstimmungen der letzten Jahre. Die SVP verlangte damit die Kündigung der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Bei einem Ja hätte die Personenfreizügigkeit innerhalb eines Jahres neu verhandelt werden müssen. Wäre dies nicht gelungen, hätte die Schweiz das Abkommen einseitig kündigen müssen. Wegen der sogenannten Guillotine-Klausel wären damit auch alle weiteren Verträge der Bilateralen I zwischen der Schweiz und der EU ausser Kraft gesetzt worden.

«Begrenzungsinitiative» versus «Kündigungsinitiative»

Bundesrat und Parlament empfahlen die Begrenzungsinitiative ebenso zur Ablehnung wie alle im Parlament vertretenen Parteien ausser SVP und EDU. Auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie der Gewerbeverband sagten Nein. Sie nannten die Vorlage im Abstimmungskampf denn auch konsequent nur «Kündigungsinitative». Lanciert worden war die Begrenzungsinitiative von der SVP und der Aktion für eine unabhängige Schweiz (Auns) als Reaktion auf die umstrittene Umsetzung der 2014 angenommenen Masseneinwanderungsinitiative.

Mit der neuen Vorlage sollte laut den Initianten Klarheit geschaffen werden in Bezug auf die Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU. Anders als die Masseneinwanderungsinitiative hätte die «Volksinitiative für eine massvolle Zuwanderung» – wie die Begrenzungsinitiative mit vollem Namen heisst – nämlich keinen Spielraum mehr gelassen für Interpretationen. Der Urnengang hätte ursprünglich bereits im Mai stattfinden sollen. Wegen der Coronapandemie ist er dann aber vom Bundesrat auf den 27. September 2020 verschoben worden.