Ordnungsbussen und mehr Tests: Diese Massnahmen diskutiert der Bundesrat heute

Vor zwei Wochen hat der Bundesrat die bereits bestehenden Corona-Regeln in der Schweiz um weitere sechs Wochen verlängert und die allgemeinen Massnahmen weiter verschärft. Damals hatten der Schweiz diese Verschärfungen eine Woche zuvor in die Vernehmlassung für die Kantone gegeben, dieses Mal gab es nichts in dieser Art. Wird Gesundheitsminister Alain Berset trotzdem mit weiteren Einschränkungen aufwarten? Das musst du zur Bundesratssitzung vom 27. Januar wissen:



Diese Punkte sind noch ungeklärt

Zwar hat der Bundesrat bereits am 13. Januar die Karten in Sachen Coronavirus neu gemischt und weitereichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens erklärt. Trotzdem gibt es noch einige Punkte, die nicht ganz klar sind. Diese gehören dazu und könnten an der Sitzung vom 27.01. besprochen und an der Medienkonferenz präsentiert werden:



Grenzen: Sehr viel Unklarheit herrscht im Hinblick auf Auslandreisen und Grenzverkehr. Darf ich nach Deutschland oder Frankreich und muss ich in Quarantäne, wenn ich zurückkehre? Alle diese Fragen müssen vereinheitlicht werden, fordern die Präsidentinnen und Präsidenten aller Bundesratsparteien in einem offenen Brief vom Freitag.

Sehr viel Unklarheit herrscht im Hinblick auf Auslandreisen und Grenzverkehr. Darf ich nach Deutschland oder Frankreich und muss ich in Quarantäne, wenn ich zurückkehre? Alle diese Fragen müssen vereinheitlicht werden, fordern die Präsidentinnen und Präsidenten aller Bundesratsparteien in einem offenen Brief vom Freitag. Gratis-Tests für alle: Flächendeckende Massentests gibt es in der Schweiz bisher nur im Kanton Graubünden. Um die Ansteckungszahlen in der Schweiz besser überblicken zu können, soll noch mehr getestet werden. Dafür sollen auch die Kosten von Tests für asymptomatische Personen vom Bund übernommen werden.

Flächendeckende Massentests gibt es in der Schweiz bisher nur im Kanton Graubünden. Um die Ansteckungszahlen in der Schweiz besser überblicken zu können, soll noch mehr getestet werden. Dafür sollen auch die Kosten von Tests für asymptomatische Personen vom Bund übernommen werden. Schulen: In Deutschland bleiben die Schulen voraussichtlich bis am 14. Februar geschlossen. Auch in Österreich soll weiterhin aus der Ferne unterrichtet werden, nur in der Schweiz sind die obligatorischen Schulen geöffnet.

In Deutschland bleiben die Schulen voraussichtlich bis am 14. Februar geschlossen. Auch in Österreich soll weiterhin aus der Ferne unterrichtet werden, nur in der Schweiz sind die obligatorischen Schulen geöffnet. FFP2-Masken: In Teilen Deutschlands und Österreichs muss im öffentlichen Verkehr bereits eine FFP2-Maske getragen werden. Diese Massnahme ist nicht unumstritten, trotzdem beschäftigen die Filtermasken die Schweiz.



In Teilen Deutschlands und Österreichs muss im öffentlichen Verkehr bereits eine FFP2-Maske getragen werden. Diese Massnahme ist nicht unumstritten, trotzdem beschäftigen die Filtermasken die Schweiz. Skigebiete: Ende dieser Woche beginnen in den ersten Kantonen

die Sportferien. Sollte der Bundesrat die Skigebiete doch noch vor den Ferien schliessen wollen, müsste dies am Mittwoch geschehen.

Ende dieser Woche beginnen in den ersten Kantonen die Sportferien. Sollte der Bundesrat die Skigebiete doch noch vor den Ferien schliessen wollen, müsste dies am Mittwoch geschehen. Impfung: IT-Lösungen für den Anmeldeprozess für die Corona-Impfung, der Aufbau der kantonalen Impfzentren und die Verteilung der Impfdosen stellen nur einige der Organisationsprobleme dar, die die Kantone im Moment beschäftigen. Hier könnte der Bundesrat ebenfalls eine nationale Strategie vorschlagen.

Diese Massnahmen könnten diskutiert werden

Die wohl drängendsten Fragen, die die Schweiz im Moment beschäftigen, drehen sich um den Grenzverkehr, die Massentests und die Schulen. Weitgehende Massnahmen von Berset zur weiteren Eindämmung des Coronavirus werden jedoch keine erwartet, da diese sonst letzte Woche in die Vernehmlassung für die Kantone gegeben worden wären.



In einem offenen Brief forderten alle Bundesratsparteien, dass die Bestimmungen für den Grenzverkehr vereinheitlicht werden sollen. So fordern die Parteipräsidentinnen und -präsidenten, dass jede Person bei der Ein- oder Rückreise in die Schweiz einen Corona-Test machen soll und sich in Quarantäne begeben muss. Sollte ein weiterer Test fünf Tage nach der Einreise ebenfalls ein negatives Resultat anzeigen, kann die Quarantäne beendet werden.



Der offene Brief: