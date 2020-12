Ohne Maske, ohne Abstand, dafür mit etwas Kitsch: Der Bundesrat bastelt sich fürs offizielle Foto die heile Welt zusammen

So nah, ja so distanzlos! Die Bundesräte schmiegen sich schon fast aneinander, so eng stehen sie auf dem neuen Bundesratsfoto zusammen - so eng, wie man es sich längst nicht mehr gewohnt ist. Die Symbolik, ausgewählt vom neuen Bundespräsidenten Guy Parmelin, ist ebenso klar wie wenig überraschend: Wir stehen zusammen.

Vorsichtshalber hat der Bund ein «Making-Of»-Video mitgeliefert, damit jedem klar wird: Es handelt sich um eine corona-konforme Bildmontage. Die Bundesräte traten einzeln vor die Kamera, die Stylistin trug selbstverständlich Maske und Handschuhe, als sie die Haare der Magistraten zurechtzupfte. Untermalt von Musik, die man vor Jahrzehnten als peppig bezeichnet hätte (der Synthesizer lässt grüssen!), erfährt man sogar, welcher Haarspray genutzt wurde. So viel Transparenz gibt's in Bundesbern selten.