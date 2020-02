Offensive in den grossen Kantonen: So radikal will Gerhard Pfister die CVP umbauen

Die Senioren der CVP 60+ horchen auf, als Gerhard Pfister seine Botschaft platziert. Die CVP komme in den bevölkerungsreichen Kantonen Zürich, Bern, Waadt und Aargau auf nur drei Nationalratssitze, sagt der CVP-Präsident. Diese vereinigten aber fast die Hälfte der 200 Nationalratssitze: 94. Pfisters Folgerung am Anlass in Sursee: Wäre die CVP hier so gut vertreten wie im Rest der Schweiz, hätte sie 18 Prozent. Und wäre die zweitgrösste Partei.

Da er die CVP 2019 überraschend stabil halten konnte, bietet sich Pfister ein Zeitfenster für einen Umbau für die Wahlen 2023. «Wir können nun eine Art Alpen-Opec bilden, damit fallen wir aber in acht Jahren unter zehn Prozent», analysiert er. «Oder wir können eine Partei für das 21. Jahrhundert entwickeln, die attraktiv ist für alle Wählerinnen und Wähler, die eine bürgerliche Mitte wollen und für die Solidarität zählt.»

Pfister entschied sich für den zweiten Weg. «Die vier Kantone sind tatsächlich für den Wähleranteil der CVP sehr wichtig», sagt er. Das liess ihn die zentrale Frage anstossen: Hindert das C, das Christliche, die CVP an ihrer Entwicklung? Die Diskussionen zeigen: Das C gilt selbst in den Stammlanden als Problem, für eine Offensive im Mittelland ist es eine echte Hypothek. Mit seiner Wertedebatte hatte Pfister das C ab 2016 zu legitimieren versucht. Nur: Das verfing nicht. Die Debatte wurde gestoppt.

Im Raum steht eine Fusion mit der BDP

Das C erschwert auch eine mögliche Fusion mit der BDP. Deshalb überzeugte Pfister die Bundeshaus-Fraktion, mit BDP und EVP eine gemeinsame Fraktion zu bilden – unter dem Label «Die Mitte». Ein entscheidender Schachzug, damit die BDP nicht zur FDP abwanderte. Die BDP arbeitet zurzeit ihre Wahlniederlage auf.

Gespräche für eine Fusion gibt es (noch) nicht. «Wir schauen unsere Situation ergebnisoffen an», sagt BDP-Präsident Martin Landolt. Er betont, dass er den Prozess der CVP «spannend» finde: «Wir beobachten ihn aufmerksam und prüfen zu gegebener Zeit, ob und inwiefern dies in unseren eigenen Überlegungen eine Rolle spielen kann.»

Es war Historiker Urs Altermatt, der schon 2014 schrieb, die katholische CVP und die reformierte BDP sollten fusionieren – «zu einer Partei ohne C im Namen». Die beiden Parteien ergänzten sich: «Beide sind wertkonservativ, haben eine soziale Verankerung in Dörfern und kleineren Städten.»

Anders als in Deutschland CDU und CSU muss die CVP über das C auch mit der Basis diskutieren, sagt CVP-Präsident Pfister: «Denn in der Schweiz gibt es seit 1848 einen Konsens, dass Religion in der Politik problematisch ist.» Mit einem neuen Parteinamen liessen sich konfessionelle Hindernisse zwischen der CVP und der BDP abbauen.

«Mehr Dynamik, mehr Arbeit, mehr Streitkultur»

Pfister strebt einen eigentlichen Kulturwandel an in der CVP. Er will den Rhythmus einen Gang höher schalten: mehr Dynamik, mehr Arbeit, mehr Streitkultur, weniger Selbstgenügsamkeit. «Wir müssen aktiver arbeiten, in wichtigen Dossiers früh und eigenständig eine Position erarbeiten, um den Lead zu übernehmen», sagt er. «Wie wir das beim Rahmenabkommen mit der EU erfolgreich machten.»

Der Kulturwandel betrifft auch die Organisation. Aus der Milieupartei soll eine Themenpartei mit Bewegungscharakter entstehen. Dafür will Pfister den Zugang zur CVP vereinfachen. Es sollen sich auch Nicht-Mitglieder an CVP-Projekten beteiligen können. «Die lebenslange Bindung an die Partei nimmt ab», sagt er. «Heute engagieren sich die Menschen eher für Projekte.»

Sebastian-Kurz-Methoden auch in der Schweiz