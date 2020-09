Offener Schlagabtausch zwischen Grünen und Bürgerlichen wegen Klimaprotest vor Bundeshaus

Doch die Stadtberner Regierung setzt bislang auf Dialog. Sie möchte, dass die Klima-Aktivisten freiwillig abziehen und ihr Protestcamp auf die Schützenmatte vor der Reitschule verlegen. Ob die Aktivisten auf das Angebot eingehen, ist noch offen.

Die Besetzung des Bundesplatzes in der Nacht auf Montag markierte den Auftakt zur Aktionswoche "Rise Up for Change". Die Klimabewegung will damit Druck auf die Politik für mehr Klimaschutz machen. Schon im Vorfeld hatte sie "Aktionen des gewaltlosen zivilen Ungehorsams" angekündigt.

Ihr Basislager errichteten die gut vorbereiteten Aktivisten frühmorgens ab 04.30 Uhr auf dem Bundesplatz. In Windeseile bauten sie mehrere grosse Zelte und eine Infrastruktur mit Küche und Toiletten auf. Auf Seite Bärenplatz ketteten sich Aktivisten aneinander und sperrten so die Verbindung für Autos und Busse.

Lautstarker Empfang

Stets zugänglich war das Bundeshaus. Dort begann am Nachmittag die letzte Sessionswoche der eidgenössischen Räte.

Die Aktivisten bereiteten den eintreffenden National- und Ständeräten einen lautstarken Empfang. Dass jemand behelligt worden wäre, ist nicht bekannt. Manche Politiker ärgerten sich aber offenkundig, dass der Weg zum Bundeshaus länger dauerte als gewohnt.