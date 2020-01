Kaum hat sie ihr Amt angetreten, ist sie im ganzen Land als «Superministerin» bekannt: Leonore Gewessler ist eine zentrale Figur in Österreichs erster türkisgrüner Regierung. Im

neuen Ministerium der Grünen-Politikerin sind die Bereiche Umwelt, Verkehr, Infrastruktur, Energie und Technologie gebündelt. Die meisten anderen Länder haben dafür jeweils eigene Ministerien. Vergleichbar sind die österreichischen Verhältnisse nur noch mit jenen in der Schweiz. Nach der jüngsten Ressortaufteilung in Wien verfügt Gewessler über eine ähnliche Machtfülle wie ihre Schweizer Amtskollegin Simonetta Sommaruga.

Mehr noch: Auch inhaltlich wandelt die Ministerin auf Schweizer Spuren. In einem politischen Kraftakt will sie mit der Regierung den öffentlichen Verkehr in Österreich reformieren. Herzstück ihrer Pläne ist eine einheitliche Jahreskarte für das ganze Verkehrsnetz in der Republik – Züge und Busse soll man damit ebenso uneingeschränkt nutzen können wie Strassenbahnen und U-Bahnen.