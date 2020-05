Österreich: Sebastian Kurz will Grenzen zur Schweiz im Juni öffnen

(agl) Die Grenzschliessungen seien zwar sinnvoll gewesen, nun sei aber die Situation sowohl in Österreich als auch in der Schweiz gut, sagte Kurz am Mittwochabend im Interview mit SRF. «Unser Ziel ist es, dass wir uns schon in den nächsten Tagen auf deutliche Lockerungen einigen und mit Juni die Grenzkontrollen vollständig beenden können.» Man sei mit dem Bundesrat diesbezüglich in einem guten Austausch.

Kurz erwartet auch im Austausch mit Deutschland einen Durchbruch und zeigt sich optimistisch. Dass es bald vorwärts gehen soll mit den Grenzöffnungen bestätigte gestern auch das Justizdepartement von Karin Keller-Sutter. Die Justizministerin habe verschiedene Telefonate mit ihren Amtskollegen Horst Seehofer (D), Christophe Castaner (F) und Karl Nehammer (AT) über die Rückkehr zur Reisefreiheit geführt.