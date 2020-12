Nun übernimmt wieder der Bundesrat: Regierung droht mit neuem Lockdown – und erntet sofort massive Kritik

Einige Kantone haben in den letzten zwei Tagen auf den Druck aus Bern reagiert; andere wie der Aargau demonstrativ nicht. Die neuen Regeln reichen je nach Kanton von einer Homeoffice-Pflicht, einer Zwei-Haushalte-Regelung in Restaurants, über die Schliessung von Freizeitanlagen und die Beschränkung von Veranstaltungen auf 15 Personen bis hin zu einem teilweisen Verbot von Sonntagsverkäufen oder einem Besuchsverbot für Alters- und Pflegeheime.

Und plötzlich geht alles ganz schnell. Am Freitag noch hatte der Bundesrat entschieden, an seinem Sonderweg festzuhalten. Skigebiete schliessen? Sicher nicht. Weitergehende Massnahmen? Keinesfalls. Er beliess es bei Empfehlungen zu Homeoffice oder dazu, die Treffen auf Personen aus zwei Haushalten zu beschränken.

Am Dienstag um 14 Uhr, als der Zürcher Regierungsrat gerade dabei war, seine verschärften Massnahmen der Öffentlichkeit zu präsentieren, traf sich die Landesregierung zu einer ausserordentlichen Sitzung. Einziges Traktandum: die Corona-Situation in der Schweiz. Und die Frage: Haben die Kantone genügend gemacht, um die epidemiologische Lage wieder unter Kontrolle zu bringen? Bersets Fazit war: Nein.

Berset kommt nicht mit allen Anträgen durch

Dem Vernehmen nach ging der Gesundheitsminister mit zwei Anträgen in die Sitzung. Er wollte die Restaurants in der Deutschschweiz und im Tessin schliessen. Für die Romandie war eine Speziallösung angedacht: Schliesslich sollen dort die Gastrobetriebe nach einem Mini-Lockdown erst am Donnerstag wieder öffnen. Dementsprechend sollten in der Westschweiz nur jene Kantone die Restaurants schliessen, in denen der R-Wert, also die Reproduktionszahl, über eins liegt. Als zweite Massnahme schlug Berset die Schliessung aller Geschäfte am Wochenende vor.

Der Bundesrat lehnte diese zwei Massnahmen zwar ab, aber er schnürte ein weitreichendes Paket, das er nun bei den Kantonen in die Vernehmlassung schickt. An seiner Sitzung am Freitag will er dann definitiv darüber entscheiden. Die neuen Regeln sollen bereits ab diesem Samstag gelten. Das Paket hat drei Pfeiler:

Die sogenannten Basismassnahmen des Bundes, die für die ganze Schweiz gelten, sollen verschärft werden. Im Kern geht es darum, dass die Kontakte reduziert werden und sich die Bevölkerung ab 19 Uhr und sonntags ins Private zurückzieht. Ausser an Weihnachten sollen sich nur noch fünf Personen treffen und Gastrobetriebe oder Freizeitbetriebe sollen ab 19 Uhr schliessen. Öffentliche Veranstaltungen sollen mit Ausnahme von religiösen Feiern verboten werden. Ebenso jegliche Aktivitäten im Kulturbereich. Das Innendepartement soll zusammen mit den Kantonen bereits jetzt Massnahmen vorbereiten für den Fall, dass sich die epidemiologische Situation weiter verschlechtert. Diese soll der Bundesrat an seiner Sitzung vom Freitag, 18. Dezember, beschliessen können. Er denkt dabei an Schliessungen von Restaurants und Läden. Wann diese zweite Stufe gezündet werden soll, wird der Bund mit den Kantonen definieren müssen. Dabei dürfte es um Kriterien gehen wie Infektionszahlen, R-Wert und Auslastung der Spitäler. Diese Massnahmen soll der Bundesrat gezielt anordnen können für bestimmte Regionen oder Kantone. Die Regierung will dann eingreifen können, wenn in «einem Kanton die Lage ausser Kontrolle gerät und ein Kanton nicht handelt, wenn es nötig wäre», so Sommaruga. Der Bundesrat hat das Finanzdepartement beauftragt, neue Entschädigungen für die am meisten betroffenen Betriebe zu prüfen. Am 18. Dezember soll der Bundesrat über die Hilfen entscheiden. Noch vor der Bundesratssitzung machten die Tamedia-Zeitungen publik, dass das Finanzdepartement von Ueli Maurer die Kosten eines zweiwöchigen Beizen-Lockdowns berechnen musste. Die Milchbüchleinrechnung auf Basis des Umsatzes der Gastrobranche ergab Kosten von 750 Millionen Franken. Eine bundesratsnahe Quelle bestätigte diese Zahl.

Der Tag markiert eine Wende

Die Bundespräsidentin wollte, die geplanten Massnahmen nicht als Misstrauensvotum gegenüber den Kantonen verstanden wissen, die in dieser besonderen Lage an sich die Hauptverantwortung tragen. Sommaruga betonte, dass in der gemeinsamen Strategie, die von Bund und Kantonen erarbeitet worden ist, vorgesehen sei, dass der Bund nationale Massnahmen anordnen könne. Sie sagte: