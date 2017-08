Auf ehemalige Schweizer Chefbeamte warten beim Wechsel in die Privatwirtschaft lukrative Geschäfte. Doch so gross die finanziellen Verlockungen sind, so gross ist das Potenzial für Interessenkonflikte.

Diese Erfahrung muss in diesen Tagen Jakob Baumann machen, bis 2011 Rüstungschef der Eidgenossenschaft. Der 59-Jährige befindet sich im Clinch mit Österreichs Verteidigungsministerium. Dieses wirft ihm und seiner Firma vor, bei der Annahme eines Beratungsauftrags seine beruflichen Verbindungen zum schwedischen Kampfjethersteller Saab verschwiegen zu haben: Die Regierung in Wien will erst durch einen Bericht des Magazins «Profil» davon erfahren haben. «Jakob Baumann wäre nicht beigezogen worden, wenn seine Funktion bekannt gewesen wäre oder er diese bekannt gegeben hätte», heisst es in einer Mitteilung.

Die Behörde hat die Zahlung des erst teilweise überwiesenen Honorars in der Höhe von 99 000 Euro gestoppt und eine Untersuchung eingeleitet.

«Nichts wissentlich verborgen»

In einem Telefongespräch mit der «Nordwestschweiz» nimmt der Ex-Rüstungschef nun erstmals öffentlich Stellung. Er weist die Vorwürfe von sich: «Ich bin der Meinung, dass ich mich korrekt verhalten habe. Meine geschäftlichen Verbindungen kann jedermann im Internet einsehen. Ich habe nichts wissentlich verborgen.» Auf die Überweisung des noch ausstehenden Betrags beharrt er. «Wir haben unsere Leistungen erbracht und möchten diese gerne bezahlt haben.»

Unbestritten ist: Jakob Baumann und ein zweiter Schweizer Militärexperte waren als externe Berater eng in die Erstellung eines Berichts zur Zukunft der krisengeplagten Luftwaffe Österreichs involviert (siehe Ausriss unten). Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil kündigte im Juli auf der Grundlage des Papiers die vorzeitige Ausserbetriebnahme der 15 Eurofighter-Kampfjets per 2020 an; mit dem Ziel, danach auf ein günstigeres, zuverlässigeres Jetmodell umzusteigen.