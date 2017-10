Der neue Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) scheint ein richtiger Verbandsmeier zu sein. Kürzlich ist er in die umstrittene Waffenlobby Pro Tell ein- und nach Kritik schnurstracks wieder ausgetreten. Jetzt hat er erneut bei einer mächtigen Lobby angedockt: Der Tessiner Arzt liess sich am Donnerstag von der Ärztegesellschaft FMH zum Ehrenmitglied wählen.

"Die Ärztekammer ernannte Bundesrat Dr. med. Ignazio Cassis zum Ehrenmitglied der FMH. Ignazio Cassis war von 2008 bis 2012 Vizepräsident der FMH", hielt der Ärzteverband in einer Mitteilung fest.

Die Ehrenmitgliedschaft des amtierenden Bunderats ist gerade jetzt pikant, da der Gesamtbundesrat versucht, die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen. Zu den grössten Treibern der ständigen Kosten- und damit Prämiensteigerungen gehören die Ärzte. Cassis dokumentiert damit mindestens implizit seine Solidarität mit der Ärzteschaft, die derzeit gegen die Pläne des Bundesrats auf die Barrikaden geht, die Gesundheitskosten zu deckeln. "Globalbudgets sind leichtfertige Experimente zu Lasten der Patientinnen und Patienten", kritisierte die FMH erst vor zwei Tagen die Pläne des Bundesrats.