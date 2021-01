Neuer radikaler Klimaplan der Grünen: Die Schweizer Bevölkerung soll zu weniger Konsum erzogen werden

An der Online-Medienkonferenz der Grünen zeigte Nationalrat Bastien Girod stolz auf sein Jackett. Er trage es seit dem Jahr 2006. Statt ein neues zu kaufen, habe er es von einem Schneider im Quartier flicken lassen.

Girods Verhalten erfüllt die Bedingungen der «Suffizienz». Das ist ein wichtiger Begriff im neuen Klimaplan der Grünen und bedeutet: Die Gesellschaft steigt «aus der Konsum-Tretmühle» aus. Denn der Konsum trägt zum CO 2 -Ausstoss und damit zur Klimaerwärmung bei. Die Grünen wollen den «unnötigen Konsum in industrialisierten Ländern» senken. Wenn dadurch das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt wird, ist das nicht so schlimm – denn «heute wird Wohlstand zu oft mit materiellem Besitz und BIP-Wachstum verwechselt». So die Grünen.

Die Klimajugend war nicht zufrieden mit den Grünen

Bereits im vergangenen Sommer hatten die Grünen einen Klimaplan vorgelegt. Exponenten der Klimabewegung fanden ihn aber viel zu wenig ambitioniert – was Nationalrat Balthasar Glättli, den Präsidenten der Grünen, schwer beeindruckte. Also arbeitete die Parteispitze ein neues Papier aus.

Schon bis 2030 soll die Schweiz «klimaneutral» sein, ab 2040 dann «klimapositiv»; das Land würde also zu einer Reduktion der CO 2 -Belastung beitragen. Wie ist das zu schaffen? Die Grünen wollen ab 2025 Autos, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden, nicht mehr zulassen. Auch die Installation neuer Ölheizungen soll in vier Jahren verboten werden.

Der Individualverkehr wird nach den Vorstellungen der Grünen mit einem «Mobility Pricing» verteuert. In den Städten und Agglomerationen werden Fussgängerzonen und Velospuren ausgebaut. Der Autoverkehr soll aus den Innenstädten ganz verbannt werden und ausserhalb der Citys sinken die Tempolimits. Das Programm zur Sanierung von Gebäuden wird ausgebaut, für «ineffiziente Gebäude» – also solche, die zu viel Energie verbrauchen – wird eine Sanierungspflicht eingeführt.

Und dann braucht es eben die «Suffizienz», die einem «Wertewandel gegenüber der Konsumgesellschaft» entspricht. Die Grünen verlangen «Sein statt Haben, Teilen statt Verschwenden, Solidarität statt Individualismus, weniger Güter und mehr Beziehungen.»

Wie erzieht man die Gesellschaft zur «Suffizienz»? Die Grünen erwähnen die «Reduktion der Werbung für unnötigen Konsum im öffentlichen Raum» sowie «die Stärkung von Quartieren und Nachbarschaften». Damit könne die Gesellschaft «regelrecht aufblühen».

Glättli will «Werbeverbot für Stadtpanzer»

Welche Werbung wollen die Grünen denn verbieten? «Jene für Bedürfnisse, die künstlich herbeigeführt werden», sagte Balthasar Glättli. Er nannte als Beispiel «Stadtpanzer». Das sind Offroader, Geländewagen.