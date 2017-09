Die Behörden hatten bereits am Donnerstag vor erneuten Murgängen gewarnt. Der Regen könne destabilisierend wirken, hiess es. Gemäss MeteoSchweiz sind bei der Messstation in Vicosoprano nahe Bondo in den letzten zwölf Stunden (Stand Freitagmorgen, 9 Uhr) 60,3 Millimeter Regen gefallen. Dies seien für die Region keine aussergewöhnlichen Mengen.

Für den (heutigen) Freitagmorgen bis um 11 Uhr wurden noch etwa 5 Millimeter Regen erwartet, am Nachmittag sind einzelne Schauer möglich. In der Nacht auf Samstag, vor allem in der ersten Nachthälfte, soll es in der Region noch einmal regnen. Allerdings weniger stark als in der vergangenen Nacht. Danach dürfte es in den nächsten Tagen in der Region keine wesentlichen Niederschläge mehr geben.