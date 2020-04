Neuer Corona-Aktionsplan soll Austausch von Daten und Forschungsresultaten in Europa stärken

(agl) Die für Forschung und Innovation zuständigen Minister der EU-Länder einigten sich am Dienstag auf einen Corona-Aktionsplan, den sogenannten «ERAvsCorona Action Plan». An der Videokonferenz beteiligte sich auch Martina Hirayama, die Direktorin des Schweizer Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation. Dies teilte das Staatssekretariat am Dienstag mit.