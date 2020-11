Neuer Bundesanwalt: Gerichtskommission fährt nur noch mit zwei Kandidaten weiter

(agl) Die Kommission habe beschlossen, zwei der drei Kandidierenden an ihre nächste Sitzung einzuladen und eine zweite Bewerbungsrunde durchzuführen, teilten die Parlamentsdienste am Mittwoch mit. In der Zwischenzeit würden diese Personen einem externen Evaluationsverfahren unterzogen. Danach will die Kommission entscheiden, ob sie der Vereinigten Bundesversammlung eine Person zur Wahl in der Wintersession vorschlagen wird. Die Kommission wird ihre Arbeit laut Mitteilung am 25 Oktober wieder aufnehmen.



Die einzige Kandidatur für das Amt des Bundesanwalts, die bisher öffentlich bekannt ist, ist diejenige des Genfer Generalstaatsanwalts Olivier Jornot.