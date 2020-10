Neue Studie zeigt: Kantone bieten insgesamt 100'000 Plätze in Kindertagesstätten an

(wap) Die Kantone hätten ihr Angebot an Kindertagesstätten in den letzten Jahren ausgebaut, schreibt die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) am Sonntag in einer Medienmitteilung. Schweizweit hätten die Kantone heute 3200 Einrichtungen mit 100'000 Plätzen in Betrieb. Die Zahlen seien im Auftrag der SODK vom unabhängigen Beraterbüro Ecoplan ermittelt worden, so die SODK.