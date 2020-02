Nach Postauto-Skandal: Auch die VBL haben offenbar zu hohe Subventionen eingesackt

Nicht nur Postauto, SBB und BLS haben zu viel Geld erhalten für den Betrieb des Regionalverkehrs. Auch bei den VBL ist dies offenbar der Fall. Das schreibt der «Blick» am Freitag. Demnach müssen die VBL dem Verkehrsverbund Luzern (VVL) eine Rückerstattung von 16,1 Millionen Franken leisten. Das wäre verhältnismässig ein sehr hoher Betrag. Zur Einordnung: Im Jahr 2018 erhielten die VBL vom VVL eine Abgeltung von 26,7 Millionen Franken, wie dem VBL-Jahresbericht zu entnehmen ist. Der VVL bestellt die Leistungen im Regionalverkehr und kommt für die ungedeckten Kosten auf. Finanziert wird der VVL vom Kanton Luzern und den Gemeinden.

Wie der «Blick» schreibt, sollte die Öffentlichkeit zuerst gar nicht über die Rückerstattung informiert werden. Eine Medienmitteilung hätten VBL und VVL am Freitag erst aufgrund einer Anfrage der Zeitung verschickt. Dabei sei die Rückzahlung bereits am 24. Januar beschlossen worden. In der Mitteilung heisst es, dass VVL und VBL nun gemeinsam die Höhe der Abgeltungen überprüfen, die welche die VBL in den Jahren 2010 bis 2017 erhalten hat. Eine Lösung soll «zeitnah» vorliegen. Weiter schreibt der «Blick», dass der VVL-Verbundrat die Auflösung der Holdingstruktur bei den VBL verlangt. Diese wurde 2010 eingeführt. Demnach ist das Unternehmen in mehrere, quasi selbstständige Unterfirmen aufgeteilt.

Kaum Informationen seitens VBL

VBL-Direktor Norbert Schmassmann war bis anhin für eine Auskunft nicht erreichbar. Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler nimmt keine Stellung und verweist auf Mediensprecher Sämi Deubelbeiss. Dieser wiederum gibt keine weiteren Auskünfte. Die Informationen im «Blick» könne er weder bestätigen noch dementieren.

Anders als bei den Fällen SBB und BLS ist das Bundesamt für Verkehr bei den VBL «finanziell nur am Rand beteiligt», wie deren Sprecherin Olivia Ebinger schreibt. 2018 leistete der Bund den VBL eine Abgeltung von rund 1 Million Franken, beim VVL waren es wie erwähnt 26,7 Millionen. Deshalb liege der Lead in der Kommunikation nicht beim Bundesamt.

Verhältnismässig grössere Dimensionen als bei Postauto

Die SP verlangt derweil «eine lückenlose Aufklärung des Skandals», wie sie mitteilt. «Insbesondere stellt sich die Frage, ob noch weitere Busbetriebe mit dem VVL solche Stillhalteabkommen abgeschlossen haben.» Sollten sich die Informationen des «Blick» bewahrheiten, wären die Verantwortlichen bei den VBL und dem VVL «in ihren Funktionen untragbar geworden», so die SP. Die Dimensionen seien im Vergleich zum Postauto-Skandal enorm. Im Kanton Luzern musste Postauto «nur» 1,6 Millionen Franken zurückzahlen. Im Stadtparlament hat die Fraktion bereits eine dringliche Interpellation zum Thema eingereicht.

Apropos Postauto-Skandal: Die Unregelmässigkeiten bei den VBL sind wohl nur «dank» diesem entdeckt worden. Damals hatte SP-Präsident David Roth im Kantonsrat eine Anfrage eingereicht. In seiner Stellungnahme schrieb der Regierungsrat 2018, dass der VVL diejenigen Transportunternehmen, die eine ähnliche Holdingstruktur wie Postauto aufweisen, um «Informationen zu internen Verrechnungen, Gewinnzuschlägen und Abgrenzungen gebeten» habe. Diese seien auch «kooperativ» geliefert worden. Der Fehlbetrag dürfte bei der Auswertung dieser Daten ans Licht gekommen sein.