Nach Einbruch in Hotel: Diebe knacken Kasse hinter dem Stall von SVP-Nationalrat Marcel Dettling

Grüne Wiesen und Berge bilden die Kulisse für Oberiberg, ein 900-Seelen-Dorf im Kanton Schwyz mit typisch helvetischen Postkartencharme, beliebt als Naherholungsgebiet. In der Nacht von Sonntag wurde die Idylle jäh gestört: Einbrecher drangen ins mitten im Dorf gelegene Hotel Roggenstock Lodge ein. An der Réception und im Büro erbeuteten sie ungefähr 8000 Franken, wie Geschäftsführer und Mitinhaber Alexander Taugwalder sagt. Nach dem Verbrechen fuhren sie knapp zwei Kilometer dorfabwärts, bogen ab auf eine Strasse, die zu einem Stall führt, und öffneten dort gewaltsam die Kasse.

Der Stall, in dem zurzeit 10 Mastkälber untergebracht sind, gehört einem bekannten Politiker: dem Schwyzer SVP-Nationalrat Marcel Dettling. Er tränkte am Montagabend das Vieh, als seine Frau und Kinder etwas Merkwürdiges direkt neben den Siloballen entdeckten: aufgebrochene Geldschubladen und ein paar Ein- und Zweifränkler. «Ich bin schockiert, dass so etwas in einem kleinen Dorf geschieht», sagt Dettling.