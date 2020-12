Nach dem Nein zur Konzerninitiative: Die Bürgerlichen attackieren Hilfswerke und NGOs

Nachdem die Linke das Ständemehr abschaffen will, attackieren die Bürgerlichen nun die Nichtregierungsorganisationen (NGO). Viele hatten sich an der Kampagne zur Konzerninitiative (KVI) beteiligt. Das ist den Bürgerlichen ein Dorn im Auge.

Sie fordern einen Bericht des Bundesrats zu den Geldern des Staats, die NGOs erhalten. Auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) soll eingeschaltet werden. Und es steht ein Polit-Verbot für NGO im Raum, die Steuergelder erhalten.

1. Die CVP will Transparenz mit Bundesrats-Bericht

Am deutlichsten werden CVP-Vertreter. «Die NGO haben mit ihrem Engagement für die KVI bei den Gegnern an Vertrauen verloren», sagt CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. «Dieses Vertrauen kann nur durch Transparenz wieder hergestellt werden.» Sie verlangt in einem Postulat einen Bericht des Bundesrats. Darin soll er aufzeigen, welche Aktivitäten von NGO wie und wozu finanziert werden. Aufgezeigt werden soll auch, welche politischen Vertreter in welchen Organen sitzen.