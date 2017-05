25 Franken bar auf die Hand und die Betreuerin bleibt extra eine halbe Stunde länger: So unkompliziert lassen sich Öffnungszeiten von Kindertagesstätten (Kitas) selten umgehen. Die Realität sieht anders aus. Als fortschrittlich gilt heute, wenn die Kita erst um 18.30 Uhr ihre Türen schliesst. Erwerbstätige Eltern mit flexiblen Arbeitszeiten können damit umgehen und für Notfälle wie verspätete Züge findet sich schon eine Lösung.

Schwieriger ist es für den Krankenpfleger, die Pianistin, den Polizisten, die Köchin oder den Journalisten. Haben beide Elternteile oder Alleinerziehende unregelmässige Arbeitszeiten, wird die ausserfamiliäre Kinderbetreuung kompliziert: In Kitas gelten in der Regel fixe Wochentage und fixe Zeiten. Wer nach 18.30 Uhr oder am Wochenende einen Betreuungsplatz braucht, muss sich meist selbst behelfen.

Samstags in die Kita

Die Öffnungszeiten von Restaurants, Fabriken oder Konzerthallen sind kaum Kita-kompatibel. «In der Schweiz existieren in Kitas und schulergänzenden Betreuungsreinrichtungen so gut wie keine Angebote für dieses spezifische Bedürfnis», schreibt der Bundesrat. Die Stadt Bern stellte 2016 in einer Evaluation fest, dass spezielle Öffnungszeiten am Wochenende oder abends gar abgenommen haben. Wohl auch, weil wegen der Berner Tariflimiten die finanziellen Möglichkeiten der Kitas beschränkt sind, heisst es in dem Bericht.

Dabei stellt Fabian Haindl fest: «Die Nachfrage nach flexiblen Betreuungsangeboten nimmt zu.» Der Treuhänder ist Mitbegründer der Kinderkrippe «Small Foot» mit 20 Standorten in der Innerschweiz und im Aargau. Small Foot betreibt in Luzern genau eine Kita, die auch samstags geöffnet ist – die einzige in der Stadt. «Die Grundauslastung ist zwar solide, doch das Angebot ist quersubventioniert», sagt Haindl.