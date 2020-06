Nach Absturz von F/A-18-Kampfjet 2015: Pilot muss sich vor Gericht verantworten

(sih) Bei einem Luftkampftraining kam es im linken Triebwerk der F/A-18-Maschine zu einem Strömungsabriss, der einen Leistungsabfall des Triebwerks zur Folge gehabt habe, schreibt die Militärjustiz in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das Flugzeug habe daraufhin rasch an Höhe verloren. Dem Piloten sei es aber nicht mehr gelungen, dieses in eine stabile Fluglage zu bringen. Kurz danach betätigte er den Schleudersitz. Die Maschine stürzte auf eine Ackerfläche in der Nähe des Dorfes Glamondans im französischen Jura und wurde dabei vollständig zerstört.

Der Pilot habe die Sicherheitsflughöhe für den Sichtlufkampf und in Anbetracht der speziellen Wetterlage nicht missachtet. So seien die beide relevanten Sicherheitsflughöhen (sog. «Hard- und Softdeck» *) vom Angeklagten zu tief festgelegt worden. Zudem habe der Pilot während der letzten Übungsphase mehrere «sorgfaltspflichtwirdrige Verletzungen von reglementarischen Vorschriften» begangen. So habe der Pilot nach dem Eintreten des Strömungsabrisses die sogenannte «Immediate Actions» ** fehlerhaft oder gar nicht ausgeführt habe. Dieses Fehlverhalten habe schliesslich zum Absturz des Kampfflugzeugs geführt.

Weshalb das Warnsystem erst mit einer Verzögerung von 24 Sekunden den Leistungsverlust des linken Triebwerks gemeldet habe, konnte der Auditor nicht ermitteln. Der Pilot hätte jedoch spätestens zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht schon vorher, die für diesen Fall vorgeschriebenen und ihm als erfahrenen Piloten bekannten Massnahmen einleiten müssen, schreibt die Militärjustiz. Der Pilot muss sich wegen fahrlässiger Nichtbefolgung von Dienstvorschriften und fahrlässigem Missbrauch und Verschleuderung von Material vor Militärgericht verantworten.

* Harddeck: Sicherheitshöhe, unter der im Luftkampftraining grundsätzlich keine Luftkampfmanöver geflogen werden dürfen.

Softdeck: Sicherheitshöhe, unter der im Luftkampftraining nur bestimmte Manöver nicht geflogen werden dürfen. Sie liegt immer über der Harddeck-Höhe.



** Auswendig auszuführende, elementare Sicherheitsvorschriften über prozedurales Vorgehen bei Eintreten von aussergewöhnlichen Situationen oder Notfallsituationen.