Die Kantone sollen Schulbetrieb selber sicherstellen – der Bund soll sich hier nicht einmischen. Das sieht die Regierung so, und das sieht die grosse Mehrheit im Nationalrat nicht anders. Eine SVP-Motion, die die rechtliche Durchsetzung des Handschlags an Schweizer Schulen forderte, lehnte die grosse Kammer am Dienstag ab.