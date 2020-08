Mordfall Ilias: 76-Jährige gesteht vor Gericht Tötung von siebenjährigem Schüler

Alice F. schreitet den Gang hinunter bis zum Saal 2. Sie macht kleine Schritte, in der Hand trägt sie ein grosses Couvert. Ihr Gesicht ist eingerahmt von einer schwarzen Brille mit grossen Gläsern, auffallend gross sind die roten Rosen auf ihrem weissen T-Shirt. Sie ist eine ältere, körperlich fitte Frau, trägt Sneakers. Sie könnte auf dem Weg in die Migros sein. Oder unterwegs zu ihren Enkelkindern.

Der siebenjährige Ilias war am 21. März 2019 um 12.30 Uhr auf dem Heimweg zu seinen Eltern und seinem vier Jahre jüngeren Bruder, als Alice F. sich ihm von hinten näherte. Das Küchenmesser mit braunem Holzgriff hatte sie in ihrer rechten Hand. Damit stach sie dem Jungen von rechts in den Hals. Der zweite Messerstich ging in die linke Halsseite, nachdem Ilias sich zu Alice F. umgedreht hatte. Laut Anklageschrift versicherte sich die Täterin kurz, dass die Stiche tödlich waren. Danach gestand sie die Tat der Basler Staatsanwaltschaft. Diese fordert nun eine ordentliche Verwahrung von Alice F. wegen Mordes. Zusätzlich sei ihre Schuldunfähigkeit anzuerkennen. (sil)

Genau so tritt sie vor Gericht auf. Seit eineinhalb Jahren lebt Alice F. im Gefängnis Waaghof. Es gehe ihr gut. Sie könne jetzt wieder besser schlafen, erzählt die Rentnerin mit grauer Kurzhaarfrisur. Bereits jetzt, wenige Minuten nach Prozessbeginn, wird klar: Alice F. nutzt jede Sekunde ihrer Sprechzeit. Die Hauptverhandlung ist ihre Bühne, sie ist die Protagonistin, ihr Schicksal ist der Plot. Alle anderen sind Statisten.

«Es geht aber heute um das Tötungsdelikt an Ilias», mahnt ein Richter. Kurz lässt Alice F. Reue aufblicken: «Es war nie mein Ziel, dass das passiert.» Es tue ihr leid. Zwei Sätze für die Tötung des siebenjährigen Jungen. Und schon ist sie wieder im Jahr 1977, als alles begann. Die eigentliche Schuld an der Tat würden die Behörden tragen. «Das sind die Tathintergründe», sagt sie bestimmt. Die Verstrickungen und verlorenen Urteile der vergangenen vierzig Jahre hätten sie «an den Abgrund» geführt. Alice F. beteuert: «Es war eine Verzweiflungstat, die im Affekt geschah.» Für den psychiatrischen Gutachter, Elmar Habermeyer, ist derweil klar, dass die Beschuldigte an einer wahnhaften Erkrankung leidet. «Bei Alice F. ist die Störung nicht nur sehr stark ausgeprägt, sondern über die Jahre auch chronisch geworden», so der Direktor der Klinik für Forensische Psychiatrie in Zürich. Habermeyer sagt weiter, das Rückfallrisiko und die Gewaltbereitschaft seien bei Alice F. «sehr hoch».

Das stört Alice F. Sie will nicht krank, sie will nicht schuldunfähig sein. Das würde ihren Plan zunichtemachen. Diesen hatte sie sich vor der Tat zurecht- gelegt: Aufgrund der drohen- den Obdachlosigkeit war Alice F. verzweifelt. Sie sah in der Tötung eines Kindes die einzige Möglichkeit, ein weiteres – und vielleicht letztes – Mal auf sich und die angebliche Verschwörung der Justiz aufmerksam zu machen.

21 Seiten und eine Dreiviertelstunde

Ihre Hoffnung: In einem Gerichtsprozess würden sämtliche Unterlagen seit 1977 angeschaut und aufgearbeitet. Anschliessend würden alle sehen, welches Unrecht ihr in all den Jahren widerfahren sei. Sie bekäme Recht – auch wenn sie gleichzeitig für Mord verurteilt würde. Alice F. ist keineswegs verwirrt. Trotz der wahnhaften Störung meint sie, genau zu wissen, was vor sich geht. Der Staatsanwalt fasst es in seinem Plädoyer treffend zusammen: «Sie instrumentalisiert das Strafverfahren.» So wird der einzige Tag vor Gericht zum grössten Auftritt ihres Lebens. Und diese wenigen Stunden will sie nutzen: Wann immer möglich schweift sie ab, belehrt die Anwesenden oder beruft sich auf ihr Recht.

Vor den Plädoyers von Staatsanwalt, Opferanwalt und Verteidiger kündigt Alice F. fast schon feierlich an: Sie werde sich nun selbst verteidigen. Aus dem weissen Umschlag zieht sie 21 Seiten hervor, ihre Rechtfertigung. Die vorsitzende Richterin gibt ihr widerwillig eine Dreiviertelstunde. Alice F. spricht von sich in der dritten Person. Sie fordert Genugtuung von den Behörden, beruft sich auf die Menschenrechtskonvention, springt von Sachverhalt zu Sachverhalt. Schliesslich darf sie zum Ende der Verhandlung ein letztes Mal ins Mikrofon sprechen. Alice F. sagt: «Liebe Familie, es tut mir sehr, sehr leid. Ich bereue es.»

Gerichtspräsidentin eröffnet, das Urteil werde am Dienstag um 16.30 Uhr verkündet. Alice F. schreitet in Begleitung zweier Polizistinnen aus dem Saal, klemmt sich den Umschlag unter den Arm und lächelt den Medienschaffenden zu. Sie hat ihre Bühne verlassen.

