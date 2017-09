SP-Fraktionschef Roger Nordmann zeigte sich am Montag entsetzt. Ein einflussreicher SVP-Emissär habe bei ihm sondiert, ob die SP für Notrecht zu haben sei: «Die Abstimmungssieger überlegen allen Ernstes, das Rentenalter für Frauen und die 0,3 Prozent Mehrwertsteuer für die AHV per Kriegsrecht einzuführen», sagte Nordmann. Konkret sind die Überlegungen: Per dringlichen Bundesbeschluss könnte das Parlament Bestandteile der am Sonntag abgelehnten Vorlage noch dieses Jahr beschliessen.