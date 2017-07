2009 lief es schief. Die FDP Tessin hatte in Nationalrat Fulvio Pelli eine Persönlichkeit, die das Format hatte, Nachfolger von Bundesrat Pascal Couchepin zu werden. Pelli, starker Charakter und damals starker Mann der FDP Tessin und der FDP Schweiz, hätte sich wohl selbst zum König krönen können. Aber er brütete den ganzen Sommer über einer Kandidatur. Erst am 10. August, im letzten Augenblick, sagte er, er stehe zur Verfügung. Aber nur, wenn die Bundeshausfraktion zum Ergebnis komme, seine Kandidatur sei «zur Rettung des zweiten Bundesratssitzes von entscheidender Bedeutung».

Das war der Fraktion zu halbherzig. Ende August bestellte sie ein Zweierticket mit Didier Burkhalter und Christian Lüscher, einem Neuenburger und einem Genfer. Die Tessiner hatten die Chance, zehn Jahre nach Flavio Cotti (CVP) wieder einen Bundesrat zu erhalten, durch Unentschlossenheit verbockt.

Diesmal nimmt die Parteispitze unter Bixio Caprara (52), erst im Februar zum Tessiner FDP-Präsidenten gewählt, die Sache selbst in die Hand. Das FDP-Präsidialbüro will rasch und entschlossen entscheiden, wer ins Rennen geschickt wird. Es soll nur eine Person sein. «Die Frage ist nicht, wer der Schönste ist oder der Intelligenteste», sagt Caprara, Direktor des Nationalen Jugendsportzentrums in Tenero, das im Bundesamt für Sport bei SVP-Mann Guy Parmelin angesiedelt ist. «Die Frage ist, wer die besten Chancen hat, von der Fraktion nominiert und von der Bundesversammlung gewählt zu werden.»

Sieben Personen brüten derzeit darüber, wer den Sitz ins Tessin holen soll. Genauer gesagt sind es nur sechs Personen. Caprara, vier Vizepräsidenten und der Fraktionschef. Denn ein Vertreter des Leitungsgremiums ist, wie er im «Blick» erklärte, selbst Kandidat: der Tessiner Finanzdirektor Christian Vitta (44). Er diskutiere natürlich bei der Entscheidfindung nicht mit, betont Caprara. Vittas Kandidatur zeige, «dass es im Tessin verschiedene Persönlichkeiten gibt, die das Potenzial zum Bundesrat haben», freut sich Caprara.

Noch laufen die Gespräche mit den Papabili. Wer die sind, sagt Caprara nicht. Fest steht aber: Schon am 10. Juli läuft die Evaluationsphase aus, und dann wird die Parteileitung den Hasen aus dem Hut zaubern. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist es Ignazio Cassis (56), Fraktionschef in Bern, der zum Vorschein kommt. Als sein Haupthandicap gilt auch im Tessin seine Nähe zu den Krankenkassen. Das sieht auch Alt-Ständerat Sergio Salvioni (90) so, einer der grossen alten Männer des Tessiner Freisinns. Vitta sei «sehr fähig, bei ihm gibt es keine Probleme». Aber er sei noch sehr jung, sagt Salvioni, wobei das im Macron-Zeitalter ja kein Nachteil mehr sei. Dritte Möglichkeit ist Alt-Nationalrätin Laura Sadis (56), ehemalige Tessiner Regierungsrätin. Sie trat aber vor zwei Jahren im Streit mit der damaligen Parteispitze zurück.

Die Chance für das Tessin ist so gross wie lange nicht mehr. Die FDP-Spitze versucht, Partei und Kanton auf die Person einzuschwören, die den Penalty in Bern am ehesten verwerten kann. Ob das Tessin mit intakten Chancen nach Bern zieht, wird sich am 1. August zeigen. Dann befinden die Delegierten der Tessiner FDP über den Vorschlag ihres Präsidiums. Sie können die Pläne noch über den Haufen werfen. Und zwei Kandidaten nach Bern schicken. Oder einen anderen, als die Spitze vorschlägt. Ausgeschlossen ist das nicht, denn Sportfunktionär Caprara weiss: «In der Politik im Tessin ist es ähnlich wie im Fussball in Italien. Es gibt dort 60 Millionen Nationaltrainer.»