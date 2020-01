Mit 15 Mutter und 25'000 Franken Schulden vom Ex – dank Spenden ist eine junge Schweizerin endlich schuldenfrei

Für die meisten Leute mag es nichts Besonderes sein, die Post zu holen. Eine alltägliche Pflicht, weiter nichts. Doch für Nina war der Gang zum Briefkasten bis vor Kurzem der blanke Horror. Aus Angst vor weiteren Mahnungen, Betreibungen und Pfändungsandrohungen ging sie manchmal tagelang daran vorbei.

Existenzängste und Verzweiflung bestimmten die vergangenen zehn Jahre das Leben der 26-jährigen Appenzellerin. Denn ihr Ex-Freund und Vater ihrer heute zehnjährigen Tochter hatte sie nicht nur betrogen, sondern nach der Trennung einen Berg Schulden unter ihrem Namen angehäuft. 25'000 Franken. Rechtlich hatte sie nichts in der Hand, sie war die Schuldnerin.

Für die damals 15-Jährige begann ein Teufelskreis: Weil sie vor einem Haufen Schulden stand, musste sie ihre damals halbjährige Tochter zu einer Pflegefamilie geben. Auf finanzielle Unterstützung ihrer eigenen Eltern konnte sie nicht hoffen. Ihre Mutter hatte sie vor die Türe gestellt, als sie sich weigerte, abzutreiben. Und ihr Vater hatte die Familie verlassen, als Nina noch klein war.

Statt eine Ausbildung zu machen, wie andere in ihrem Alter, musste sich Nina einen Job suchen, um die Schulden zu begleichen. Von ihrem monatlichen Einkommen als Serviceangestellte von 4300 Franken netto gingen jeweils rund 2500 Franken an Gläubiger, mit dem Rest – mit 1800 Franken – musste sie ihren Lebensunterhalt finanzieren. Wohnung, Krankenkasse, Versicherung, Lebensmittel. Oftmals reichte das Geld nicht. Während sie die einen Schulden abstotterte, häuften sich neue an. An manchen Tagen sah sie keinen Ausweg mehr und dachte darüber nach, ihrem Leben ein Ende zu setzen.

Süsses, Gutscheine und Geld

Seit die junge Frau im «Tagblatt» ihre Geschichte erzählt hat, sind rund zehn Monate vergangen. Inzwischen holt Nina die Post jeden Tag. Sie dreht den kleinen Schlüssel und weiss: Im schlimmsten Fall ist die Rechnung der Krankenkasse darin – so wie gestern. Jetzt liegt sie auf dem Esstisch, bereit zur Zahlung. Die spärlich eingerichtete Wohnung sieht unverändert aus. Doch die Frau auf dem Stuhl gegenüber ist eine andere. Ninas Haare sind kürzer, ihre Augen fröhlicher. Sie strahlt. Nach zehn Jahren sind erstmals alle Schulden abbezahlt.

Den Moment, als die letzten beglichen waren, kann Nina genau beschreiben: