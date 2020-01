Missbrauch im Kinderzimmer: Erstmalige Auswertung zu Loverboy-Methoden liefert erschreckende Zahlen

Es war eine Meldung, die eigentlich gar keine war, publiziert im Fachmagazin «Kriminalistik» Ende November. 27 untersuchte Meldungen von Opfern von so genannten Loverboys, eine ­erste Übersicht der nationalen Lage in der Schweiz. Eine erste wissenschaftliche Annäherung an ein Missbrauchsphänomen, das so perfid ist und so zer­störerisch, dabei aber noch immer so sehr unter dem Radar von Behörden, Eltern und den Opfern selbst durchgeht, dass sich die meisten immer noch die Augen reiben und sagen: Loverboy? Noch nie gehört. Und bei meiner ­Tochter? Hier, in der Schweiz? Sicher nicht.

Ein Loverboy, so sieht es auf den ersten Blick immer aus, ist eigentlich ein ganz netter, anständiger Typ, einer, der nur zwei, drei Jahre älter ist als das meist noch minderjährige Mädchen. Oft ist es die erste Liebe, die erste richtige Beziehung. Das Mädchen verliebt sich, es denkt, du bist mein Partner, dir vertraue ich. Zuerst wird es umgarnt, dann, mit der Zeit und der emotionalen Abhängigkeit, nach und nach vom Umfeld isoliert. Oft trifft es Mädchen, die noch schulpflichtig sind, sich in einer schwierigen Phase befinden, Streit daheim haben oder aus einem instabilen Umfeld kommen. Teenager in der Krise eben. Und der Freund ist dann derjenige, der sie – vordergründig – versteht.

Die Liebe geht über in sexuelle Grenzüberschreitungen, Vergewaltigung, Demütigung, Schläge, Drohungen, Stalking. Mit gedrehten Sexvideos, die anderen Männern geschickt werden. Damit, dass das Mädchen zu Sex mit anderen Männern gezwungen wird. Gegen Geld, das dann der Partner einkassiert. Was nach einer unendlich tragischen Schicksalsgeschichte klingt, die bisher nur fern in Schweizer Ohren klang, weil diese Art von Abhängigkeit sonst vor allem im Bordellmilieu zu finden ist, erreicht nun immer stärker auch Kinderzimmer in Bern, Bülach oder Emmenbrücke. Nachdem die «NZZ am Sonntag» 2018 einen ersten Schweizer Fall publik machte, folgten weitere Schicksale aus Bern – es waren immer die Eltern, die sich in den Medien äusserten, die betroffenen Mädchen sind dazu psychisch oft gar nicht in der Lage.