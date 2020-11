Messerstecherin (28) von Lugano versuchte nach Syrien zu reisen – sie war verliebt und psychisch angeschlagen

(mg) Die Frau habe sich 2017 über soziale Medien in einen dschihadistischen Kämpfer in Syrien verliebt und versucht zu dem Mann zu reisen. Das schreibt das Bundesamt für Polizei (fedpol) in einem Update zur Messerattacke im Tessin auf Twitter. Die Frau sei damals aber an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien von den türkischen Behörden aufgehalten und in die Schweiz zurückgeschickt worden. Während dieser Zeit habe sie an psychischen Problemen gelitten und wurde bei ihrer Rückkehr in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.