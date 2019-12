«Mein Herz wird schmerzen»: Emotionen in Mühleberg

Zu den 200 Mitarbeitern, die den Rückbau begleiten, kommen 80 externe Fachkräfte. Unmittelbar nach den Feiertagen, am 6. Januar 2020, beginnen die Rückbauarbeiten. Sie schliessen also fast nahtlos an die Abschaltung an. Denn was die Kosten mancherorts im Ausland in die Höhe trieb, war die zeitliche Lücke zwischen Abschaltung und Beginn des Rückbaus.

Und doch, die Zahl, die die Kosten beziffern, sind eindrücklich: 1 Milliarde kostet die BKW die Stilllegung, die Entsorgung des Atommüll schlägt mit weiteren 1,427 Milliarden zu Buche. (smo)