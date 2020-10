«Mehr Führung, liebe Viola!»: Weshalb Bundesrätin Amherd mit der Coronakrise etwas aus dem Tritt geriet

Corona-Einsatz der Armee: Der Bundesrat habe die Mobilmachung der Armee auf Antrag des Innendepartements beschlossen, sagt das VBS. «Die Armeeangehörigen wurden nach den Gesuchen der Kantone aufgeboten.» Die Armee habe sich immer mit den Institutionen und Kantonen abgesprochen, wie viele Armeeangehörige nötig seien. Als im April die Gesuche der Kantone nur noch leicht stiegen, «reagierte die Armee auf die Lageentwicklung und entliess Teile der Sanitätstruppen unter Bereitschaftsauflagen aus dem Assistenzdienst», betont Sprecher Lorenz Frischknecht.

Sport-Rettungspaket: Bundesrätin Amherd habe sich immer dafür stark gemacht, den Sportvereinen zu helfen, hält das VBS fest. Es habe bereits am 13. März ein erstes Notpaket von 100 Millionen für Soforthilfe im Profi- und Breitensport in den Bundesrat gebracht. Zum Paket mit den 350 Millionen für die Eishockey- und Fussballligen, das am 13. Mai in den Bundesrat ging, sagte Amherd in einem Interview in den «Schaffhauser Nachrichten», die Ligen hätten zunächst ein Memorandum of Understanding unterschrieben und erst später gesagt, die Bedingungen seien nicht akzeptabel. Sie unterstütze aber nun die Anpassungen, die das Parlament diskutiere. «Mir ist wichtig, dass wir eine Lösung finden, die den Klubs die nötige Unterstützung gibt und gleichzeitig den Steuergeldern Sorge trägt», sagte Amherd. Im VBS betont man, auch der Breitensport sei im Mai nochmals mit 50 Millionen zusätzlich unterstützt worden. Auch für 2021 sind für den Breitensport Finanzhilfen von 100 Millionen vorgesehen.

Kampfjet-Abstimmung: Der letzte Abstimmungssonntag habe gezeigt, dass es Behördenvorlagen zunehmend schwierig hätten, schreibt das VBS. Das bedeute, dass «noch mehr über Sinn, Zweck und Aufgaben» der Armee informiert werden müsse.